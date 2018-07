Irã testa novo sistema de defesa aérea

TEERÃ - O Irã realizará uma manobra militar com o objetivo de testar um novo sistema de defesa aérea, informou nesta segunda-feira, 12, a televisão estatal iraniana. O sistema Mersad, ou "Emboscada", será testado durante as manobras militares que as Forças Armadas iranianas iniciaram no último fim de semana.

O Mersad é um sistema de defesa terra-ar baseado no Hawk, dos Estados Unidos. De acordo com a TV estatal iraniana, o Mersad é capaz de manter em sua alça de mira um objeto voando a 80 quilômetros de distância e pode atingi-lo a partir de 45 quilômetros com o míssil Shahin, também de fabricação própria.

A manobra militar iraniana ocorre em um momento no qual os Estados Unidos e alguns de seus aliados pressionam a república islâmica por causa de seu programa nuclear.

As informações são da Associated Press