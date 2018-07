Irã toma medidas desafiadoras diante de novas sanções

TEERÃ - O governo iraniano adotou nesta segunda-feira, 2, medidas desafiadoras em resposta à intensificação das sanções do Ocidente que pretendem sufocar suas exportações de petróleo. Teerã anunciou uma nova lei que tem a intenção de interromper a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz, a principal via de escoamento da produção petroleira no Golfo Pérsico, e um teste de mísseis em um exercício militar que tem a pretensão de mandar um aviso aos Estados Unidos e a Israel.

A legislação pede que as Forças Armadas do Irã bloqueiem a passagem de qualquer navio petroleiro que se destine a países que deixaram de comprar o insumo de Teerã, em virtude do recente embargo da União Europeia, em prática desde ontem. Não ficou claro, porém, se a lei será aprovada ou como Teerã a aplicará, já que a 5.ª Frota da Marinha americana – com base no Bahrein – patrulha as águas de Ormuz.

Segundo agências de notícias iranianas, a elite da Guarda Revolucionária do país iniciou um exercício militar de três dias, que testa mísseis no deserto da Província de Semnan, no norte. O comandante da operação, o general de brigada Amir Ali Hajizadeh, afirmou que a simulação de guerra é uma resposta a "nações aventureiras", de acordo com o New York Times.