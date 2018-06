Irã: ultraconservadores voltam a questionar Ahmadinejad O Parlamento do Irã convocou o presidente Mahmoud Ahmadinejad para mais um depoimento nesta quarta-feira, após ele ter sido ter sido questionado em dez pontos sobre o seu governo pelos parlamentares da linha-dura, em uma medida sem precedentes que poderá abrir o caminho para um possível impeachment do mandatário se a maioria do Parlamento não considerar as respostas satisfatórias. Além de desobedecer ao líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, Ahmadinejad foi questionado por supostamente ter fracassado na administração da economia e por desperdiçar fundos do governo. No total, 79 deputados do Parlamento de 290 pediram a convocação do mandatário.