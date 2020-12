Irã ultrapassa marca de 1 milhão de casos confirmados de covid-19

TEERÃ - O Irã superou a barreira de 1 milhão de casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira, 3, anunciou o Ministério da Saúde do país. A república islâmica é a primeira nação do Oriente Médio a ultrapassar a marca na região.

De acordo com os dados divulgados, o Irã chegou aos 1.003.494 casos registrados da doença. No continente asiático, o número é menor apenas do que o observado na Índia, segundo país com mais casos, que tem mais de 9,5 milhões de diagnósticos positivos.

Apenas nas últimas 24 horas, segundo informou a porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, 358 mortes pela doença foram registradas e 13.922 novos casos foram confirmados. Os números da doença no país, contudo, são considerados subestimados pelo próprio governo.

Mais de 49 mil pessoas já perderam a vida por causa do novo coronavírus no Irã, o que significa um número de mortos maior do que o registrado na Espanha - um dos países europeus mais duramente atingidos pela pandemia - e na Rússia, segundo a contagem da Universidade americana Johns Hopkins.

Apesar do cenário ainda grave, o número de mortes diárias vem diminuindo nos últimos dias, de acordo com os registros do governo. Em novembro, por exemplo, a média era de mais de 400 mortes por dia./ AFP