Irã vai continuar com enriquecimento de urânio, diz chefe nuclear

TEERÃ - O chefe do programa nuclear do Irã, Fereidoun Abbasi, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o enriquecimento de urânio vai continuar com "intensidade", por meio de um forte aumento no número de centrífugas usadas para fazer combustível nuclear.

A afirmação de Abbasi deve aumentar as tensões entre o Irã e o os países ocidentais, que temem que o programa de enriquecimento de urânio possa levar a potentes materiais de guerra. Teerã alega que pretende só produzir combustível para reatores de energia e não uma bomba atômica.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já havia alertado que o Irã estava prestes a dobrar sua produção de urânio enriquecido, o que poderia deixar o país mais próximo ao acesso de armamento para guerras.

As informações são da AP