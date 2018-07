Irã vai enriquecer urânio a 20% em nova usina nuclear O Irã irá transferir sua produção de urânio enriquecido a 20% para a nova usina de Fordo, a sudoeste de Teerã, e triplicará essa capacidade de produção, afirmou hoje o chefe do programa nuclear do país, Fereydoon Abbasi Davani. "Nós transferiremos o enriquecimento a 20% de Natanz para a usina de Fordo este ano, sob supervisão da Agência (Internacional de Energia Atômica - AIEA)", afirmou Davani, segundo a televisão estatal. "Nós também triplicaremos a capacidade (de produção)", disse a autoridade. Segundo Davani, o urânio enriquecido a 20% será mantido em Natanz até que o nível na outra usina atinja o triplo do atual.