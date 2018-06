Segundo Miraboutaleb Badri, da Organização de Promoção do Comércio do Irã, o governo iraniano está aumentando o número de emissários comerciais em embaixadas de 11 para 30. De acordo com ele, os emissários serão enviados para Alemanha , Itália, Sérvia, Espanha e Suíça.

A medida faz parte dos esforços do presidente, Hassan Rouhani, para impulsionar as relações comerciais. Fonte: Associated Press.