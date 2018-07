Irã vê 'primavera americana' em protesto de Wall Street

O general Masoud Jazayeri, integrante da Guarda Revolucionária do Irã, disse que os protestos contra a ganância corporativa e a distância entre ricos e pobres são uma revolução e que vão derrubar o que ele chamou de sistema capitalista ocidental.

O movimento Ocupa Wall Street teve início na cidade de Nova York no mês passado e está se espalhando por outras partes do país. O movimento realiza manifestações pacíficas contra o poder dos setores financeiro e político.

Jazayeri disse que as promessas de mudanças trazidas pela eleição do presidente Barack Obama não chegaram a lugar nenhum. "O fracasso do presidente dos Estados Unidos em resolver a crise em Wall Street vai transformar este movimento econômico num movimento político e social que protesta contra a estrutura do governo norte-americano", disse ele à agência de notícias oficial Irna.

"A revolução e um amplo movimento contra a corrupção nos Estados Unidos estão em andamento. A última fase será o colapso no sistema capitalista ocidental", declarou ele, segundo a Irna. As informações são da Associated Press.