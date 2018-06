Irã vem forçando deportação de afegãos, diz HRW

Milhões de afegãos fugiram para o Irã e o Paquistão nos anos 80 para escapar de uma sangrenta insurgência anti-comunista. No pico da guerra, cerca de 5 milhões de refugiados viveram no Paquistão e aproximadamente 4 milhões no Irã.

Atualmente, o HRW estima que cerca de 2 milhões de afegãos ainda vivam no Irã como refugiados sem registro. O Irã se recusa a formalizar a situação da maioria dos refugiados, segundo o pesquisador do HRW para o Oriente Médio e África, Faraz Sanei. Os registrados são 840 mil apenas. Fonte: Associated Press.