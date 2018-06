Irã: Zarif critica 'declarações conflitantes' de Kerry

Kerry disse mais cedo que as potências estavam "unidas" a respeito do acordo nuclear com o Irã durante as negociações realizadas em Genebra durante o fim de semana, mas os iranianos não teriam aceitado o esboço de um acordo.

Relatos anteriores indicavam que as conversações se desmantelaram porque a França se recusou a aceitar o acordo com o Irã.

De volta a Teerã, Zarif disse que as "declarações conflitantes" de Kerry minaram a confiança no processo e afirmou que "progressos consideráveis foram obtidos" durante as conversações em Genebra.

Zarif declarou-se esperançoso na obtenção de um acordo, mas defendeu que todas as sanções ocidentais a Teerã sejam retiradas.

Hoje, o Irã concordou com a expansão do monitoramento da Organização das Nações Unidas (ONU) nas instalações nucleares do país, o que inclui um novo reator, informou a televisão estatal iraniana.

O acordo foi fechado durante negociações em Teerã com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, como parte de uma iniciativa paralela para ampliar os esforços com o objetivo de aliviar os temores ocidentais sobre a possibilidade de o Irã desenvolver armas nucleares, algo que Teerã nega. Fonte: Associated Press.