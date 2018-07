Iraniana cegada com ácido perdoa agressor Uma mulher iraniana que foi cegada com ácido por um pretendente perdoou seu agressor no último minuto, poupando-o de ser punido com a mesma agressão. A televisão estatal apresentou hoje imagens de Ameneh Bahrami, que estava na sala de cirurgia com o agressor, Majid Mohavedi.