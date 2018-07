Iraniano acusado de conspirar nos EUA se diz inocente

De acordo com o indiciamento, Arbabsiar admitiu seu papel em uma conspiração de US$ 1,5 milhão para matar o embaixador da Arábia no restaurante predileto do diplomata, possivelmente com um explosivo. O presidente dos EUA, Barack Obama, acusou agentes iranianos de estarem envolvidos. O Irã negou as acusações, as quais afirmou não terem nenhuma base.

Autoridades dos EUA dizem que gravaram conversas secretas entre Arbabsiar e um informante da agência antidrogas dos EUA, a DEA, no México. Arbabsiar teria pedido ao informante explosivos para explodir a Embaixada da Arábia em Washington. Segundo o informante, mais tarde Arbabsiar teria oferecido US$ 1,5 milhão pela morte do embaixador. As autoridades dos EUA dizem que Arbabsiar chegou a fazer um pagamento de US$ 100 mil, vindo de contas correntes no exterior, para o plano de assassinar o embaixador em seu restaurante favorito em Washington.

Nenhuma data para o julgamento foi marcada. O juiz distrital John. F. Keenan, de Nova York, marcou para 21 de dezembro a próxima audiência de Arbabsiar. Segundo ele, os promotores precisarão de tempo suficiente para reunir as provas e a defesa de preparar sua estratégia.

As informações são da Associated Press.