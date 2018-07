Iraniano desempregado joga sapatos em Ahmadinejad

A informação divulgada pelo Shafaf.ir é um raro exemplo de divulgação, pela mídia iraniana, de uma humilhação sofrida pelo presidente. O site é aliado dos opositores de Ahmadinejad.

O site identifica o homem como um funcionário demitido de uma fábrica de têxteis na cidade de Sari, norte do país, que era visitada pelo presidente.

Os sapatos não teriam atingido Ahmadinejad, mas o homem começou a atacar o governo por não ter recebido seus direitos. Oficialmente, a taxa de desemprego no Irã é de cerca de 11%, mas especialistas dizem que ela é muito maior. As informações são da Associated Press.