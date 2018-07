Iraniano suspeito de complô se diz inocente Manssor Arbabsiar, o iraniano de cidadania americana acusado de participar de um plano para assassinar o embaixador da Arábia Saudita nos EUA, declarou-se inocente ontem diante da Justiça de Nova York. O suspeito foi preso no dia 29. O governo americano acusa Arbabsiar de, em nome de Teerã, tentar contratar um cartel de narcotráfico do México para o assassinato do diplomata Adel al-Jubeir.