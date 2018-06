Iranianos protestam contra 'Charlie Hebdo' na embaixada francesa

Alguns entre os presentes pediam que a embaixada francesa fosse fechada e seu embaixador expulso do país. Eles também queimaram bandeiras dos EUA e de Israel. Segundo a TV estatal, protestos similares aconteceram em outras cidades do país.

O Irã condenou os ataques do dia 7, mas criticou a capa da nova edição. Segundo o parlamentar conservador Ahmad Tavakoli, os protestos iranianos são resultado do malfeitos do Ocidente contra os muçulmanos. / REUTERS