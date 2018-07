Iranianos queimam bandeiras dos EUA em protesto

Os manifestantes também gritaram frases contra britânicos e israelenses e queimaram bandeiras israelenses ao se reunirem em frente ao local da antiga embaixada, apelidada de "antro de espiões" pelas autoridades que patrocinam a comemoração anual, reportou um fotógrafo da France Presse (AFP).

A manifestação deste ano ocorre a poucos dias da eleição americana, na qual o candidato republicano, Mitt Romney, fez do controverso programa nuclear do Irã o principal assunto de política externa.

A Embaixada dos EUA em Teerã foi tomada por um grupo de estudantes radicais iranianos na manhã de 4 de novembro de 1979, apenas nove meses depois do triunfo da Revolução Islâmica que derrubou o xá Reza Pahlevi e levou o aiatolá Ruhollah Khomeini ao poder. Os revolucionários mantiveram 52 diplomatas americanos reféns durante 444 dias, até o fim do sequestro, em janeiro de 1981. As informações são da Dow Jones.