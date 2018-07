Iraque: 7 são mortos em atentado em Bagdá Um suicida em um carro-bomba matou pelo menos sete pessoas, ao detonar seus explosivos em um posto de controle perto do Ministério do Interior do Iraque, no centro de Bagdá, disseram autoridades. Pelo menos 32 outras pessoas se feriram, no ataque ocorrido no bairro de Bab al-Sharji, nesta segunda-feira.