Iraque antecipa para domingo reunião para novo governo

O porta-voz do poder legislativo local, Mahdi al-Hafidh, afirmou que a demora na formação do novo governo poderia prejudicar a segurança e a democracia do país. Al-Hafidh fez um apelo para que os políticos rivais "coloquem de lado as diferenças para enfrentar o terrorismo e colocar o país novamente no caminho democrático".

Os parlamentares estão sob pressão para formar um novo governo que possa enfrentar os insurgentes sunitas que já chegaram a declarar um califado independente no norte e no oeste do país. A reunião da semana passada, a primeira desde abril, terminou sem acordo para a escolha de um novo presidente, primeiro-ministro e porta-voz.

Mesmo com a maior votação nas eleições de abril, o partido do atual primeiro-ministro Nouri al-Maliki conquistou apenas 92 dos 328 assentos da casa, insuficientes para formar a maioria. Os blocos de oposição, que antes faziam parte da coalizão, exigem a saída do político xiita para fechar um novo acordo. Maliki é acusado de monopolizar o poder durante seus oito anos no governo e contribuir para a crise atual ao falhar na reconciliação com os sunitas. Fonte: Associated Press.