Iraque anuncia compra de 36 caças F-16 dos EUA O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, disse hoje que seu país vai comprar 36 caças F-16 dos Estados Unidos para sua Força Aérea, porque o país precisa ser capaz de proteger sua soberania. Anteriormente, o governo iraquiano havia anunciado que pretendia comprar 16 caças F-16, mas o plano foi suspenso no começo do ano.