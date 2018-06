Iraque: Ataque a funeral deixa 14 mortos

O ataque de hoje ocorreu perto do local onde ocorriam os funerais de uma das quatro pessoas mortas no sábado em um ataque a uma loja que vendia bebidas alcoólicas no bairro sunita de Azamiyah. Além das 14 pessoas mortas, 35 ficaram feridas, disse uma fonte hospitalar.

A polícia de Bagdá acredita que o ataque à loja de bebidas tenha sido perpetrado por extremistas sunitas que já realizaram outros ataques a lojas similares em áreas dominadas pela seita islâmica. Fonte: Associated Press.