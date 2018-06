Iraque: Ataques com carros-bomba matam 55 pessoas Uma série de atentados com carros-bomba atingiu vários bairros em Bagdá nesta segunda-feira, deixando pelo menos 55 mortos e mais de 160 de feridos, informaram autoridades locais. O Ministério de Relações Exteriores do Iraque culpou rebeldes ligados à Al-Qaeda pelos atentados e disse que os insurgentes estão explorando as disputas políticas e as deficiências de segurança para realizar os ataques.