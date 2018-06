Iraque: ataques deixam 46 mortos e mais de 200 feridos

O governo dos Estados Unidos condenou os ataques e disse que as forças iraquianas são capazes de garantir a segurança no país. No final de dezembro, os EUA retiraram suas últimas tropas de combate do Iraque. Já a Síria disse que a mesma "mão assassina" está por trás dos ataques que aconteceram hoje nas cidades iraquianas e no final de semana passado em Damasco e Alepo. A chancelaria síria "condena em termos fortes as explosões terroristas" no vizinho Iraque.

"A morte se aproximará de vocês quando menos a esperarem", disse um comunicado sombrio do Estado Islâmico do Iraque. As autoridades iraquianas temem que a Al-Qaeda e seus simpatizantes, extremistas sunitas, tentem sabotar a cúpula da Liga Árabe.

A reunião da Liga Árabe será realizada no Iraque pela primeira vez em décadas. O plano para que Bagdá sediasse o encontro no ano passado foi adiado, em parte por cauda dos temores sobre a segurança no país.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.