Iraque: Ataques deixam pelo menos 70 mortos Um duplo atentado com carro-bomba e um ataque a tiros deixaram 34 muçulmanos xiitas mortos durante uma peregrinação religiosa no Iraque nesta segunda-feira, elevando a 70 o número de mortos em episódios de violência em diferentes partes do país e fazendo de hoje o dia mais sangrentos em quase dois meses.