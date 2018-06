Iraque: bombas e confrontos matam 42 pessoas

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela sequência de ataques, que começou na tarde de quinta-feira. A maioria envolvia bombas em carros estacionados. Um dos ataques ocorreu com um explosivo instalado em um mercado a céu aberto.

Em Bagdá, um carro-bomba que tinha como alvo pessoas que faziam compras no bairro Amil, no sudoeste, matou sete pessoas e feriu 17, conforme a polícia. Uma bomba em uma cafeteria no bairro Cidade de Sadr matou quatro pessoas e feriu 15, informaram autoridades. Uma bomba em uma rua comercial no centro de Bagdá matou três pessoas e feriu 13, enquanto uma explosão perto da Zona Verde matou três pessoas e feriu oito.

Outra bomba no subúrbio de Jisr Diyala, no sudeste de Bagdá, matou dois civis e feriu sete, apontou a polícia. Em Hillah, localizada cerca de 95 quilômetros ao sul de Bagdá, dois carros-bomba mataram nove civis e feriram 28, também de acordo com a polícia.

Um policial disse que uma explosão matou quatro pessoas e feriu 10 na cidade vizinha de Iskandariyah, cerca de 50 quilômetros ao sul da capital iraquiana.

Três autoridades de saúde confirmaram o número de mortos e feridos nos ataques. Todos os funcionários do governo falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a divulgar esse tipo de informação. Fonte: Associated Press.