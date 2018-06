Iraque compra US$ 4,2 bilhões em armas russas A Rússia anunciou ontem que assinou com o Iraque uma venda de US$ 4,2 bilhões em armamento ao governo de Bagdá, o que torna Moscou o segundo maior fornecedor de equipamentos militares do país do Oriente Médio, atrás dos EUA. Segundo analistas, o acordo dá estímulo ao Kremlin, num momento em que a continuidade das vendas de armas russas para Líbia e Síria é incerta. O Iraque estava fora do alcance da indústria armamentista da Rússia desde a invasão americana, em 2003.