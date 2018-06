Iraque: exército intensifica contra-ataque Um oficial sênior do Exército do Iraque declarou à Associated Press que quatro helicópteros que transportavam comandos iraquianos desembarcaram em um campo de futebol dentro de uma universidade na cidade de Tikrit e entraram em confronto com os militantes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) por várias horas.