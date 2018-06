Iraque: Homem-bomba suicida-se e mata 12

O atentado ocorreu em Balad, uma cidade de maioria xiita situada 80 quilômetros ao norte de Bagdá. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas, disseram fontes médicas.

O atentado desta segunda-feira coincide com uma recente escalada de violência sectária no Iraque.

Mais cedo, um braço da Al-Qaeda no Iraque reivindicou responsabilidade por uma série de ataques que mataram 69 pessoas no fim de semana, durante um feriado que marca o fim do mês sagrado do Ramadã. Fonte: Associated Press.