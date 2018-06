Iraque inicia operação para retomar cidade Tikrit das mãos do EI

BAGDÁ - As forças de segurança do Iraque começaram nesta segunda-feira, 2, uma grande operação militar para retomar Tikrit, a cidade natal do ex-ditador Saddam Hussein, atualmente controlada pelo grupo Estado Islâmico (EI), informou a televisão local. A ação, que conta com o apoio de combatentes aliados sunitas e xiitas, representa um importante passo na campanha para recuperar uma vasta parte do território iraquiano na região norte do país.

Após horas do início da operação - um importante teste para o Exército iraquiano - as Forças Armadas informaram que ainda não haviam entrado em Tikrit, o que indica que ofensiva pode demorar.

Tikrit, capital da província de Salauhddin, a 130 quilômetros ao norte de Bagdá, caiu nas mãos do EI no ano passado, junto com a segunda maior cidade do país, Mossul, e outras áreas no coração sunita do país, após o colapso das forças de segurança nacionais.

Em novembro, soldados, apoiados por ataques aéreos realizados pela coalizão internacional liderada pelos EUA, recuperaram a refinaria de Beiji, que fica nas proximidades da cidade. Qualquer operação para a recuperação de Mossul exige que o Iraque retome Tikrit primeiro, em razão de sua localização estratégica para reforços militares.

Autoridades militares americanas disseram que uma missão militar coordenada para recuperar Mossul deve ter início em abril ou maio e vai envolver até 25 mil tropas iraquianas, mas advertiram que se o Iraque não estiver pronto, a data pode ser postergada.

Tentativas anteriores de recuperar Tikrit fracassaram e as autoridades iraquianas dizem que não estabeleceram uma data para lançar uma grande operação para retomar Mossul, embora pesados confrontos entre forças do EI e forças curdas aconteçam nas proximidades da cidade.

A emissora de televisão Al-Iraqiya informou que as forças estavam atacando Tikrit de diferentes direções, apoiadas por artilharia e ataques aéreos de jatos iraquianos. Segundo a emissora, os militantes foram expulsos de algumas posições fora da cidade.

O comandante militar da região de Salahuddin, general Abdul-Wahab al-Saadi, disse à televisão estatal que as operações estavam "indo como planejado" e combates ocorreriam nas proximidades do lado leste de Tikrit. "Até este momento, não entramos na cidade. Se Deus quiser, vamos entrar, mas precisamos de algum tempo, como planejamos", disse ele, acrescentando que não há prazo para as operações.

Atualmente, o Iraque é dividido entre a minoria sunita, que formava uma importante base de apoio a Saddam, e a maioria xiita. Desde a queda de Saddam, em 2003, os sunitas sentem-se cada vez mais marginalizados pelo governo xiita de Bagdá. Em 2006, as tensões resultaram em forte violência sectária que deixou milhares de mortos. /AP