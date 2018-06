Iraque liberta 888 prisioneiros em meio a protestos As autoridades do Iraque afirmaram nesta terça-feira que libertaram 888 prisioneiros em duas semanas para aplacar as manifestações dos sunitas, que já duram dois meses, contra o primeiro-ministro xiita do país. Os protestos ocorrem em meio a uma crise política que colocou o premiê Nuri Al-Maliki contra diversos apoiadores do governo meses antes das eleições regionais.