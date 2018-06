Iraque: líder curdo pede referendo pela independência

O território curdo, uma região autônoma do Iraque, tem sido um farol de estabilidade e prosperidade na região, enquanto a maior parte do resto do país se vê mergulhado em violência e turbulência política. Mas o movimento insurgente sunita que tomou conta das regiões norte e oeste do Iraque nas últimas semanas tem proporcionado abertura para os curdos reivindicarem a independência de suas terras.

O presidente do Governo Regional do Curdistão, Massoud Barzani, pediu, em um discurso nesta quinta-feira, que o parlamento da região crie uma comissão eleitoral para "apressar" e se preparar para "um referendo sobre a independência".

"Nós vamos estar em uma posição melhor e teremos as melhores armas políticas em nossas mãos. É hora de decidir sobre a nossa autodeterminação e não esperar que outras pessoas decidam sobre nós", disse Barzani, a portas fechadas com os parlamentares. A agência de notícias Associated Press conseguiu com exclusividade um vídeo que mostra o discurso do presidente.

A milícia curda Peshmerga conseguiu diversos territórios nas últimas semanas, entre eles a cidade de Kirkuk e a área ao redor, rica em petróleo, em meio ao caos da ofensiva sunita do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL). Fonte: Associated Press