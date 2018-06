Iraque: militantes sunitas atacam refinaria de petróleo

Segundo o governo, o ataque dos rebeldes começou na noite de segunda-feira e se estendeu pela manhã de terça-feira. Parte da estrutura ainda está em chamas.

A refinaria de Baiji responde por um quarto do refino do Iraque e é a principal fonte de combustível do mercado doméstico de gasolina. Qualquer interrupção nesta refinaria provoca riscos de desabastecimento e escassez de energia em todo o país. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.