Iraque ordena prisão de vice-presidente sunita

A televisão estatal iraquiana exibiu confissões de supostos terroristas, que implicaram al-Hashemi em atentados. Al-Hashemi é um dos líderes políticos do bloco Iraqiya, que suspendeu sua participação no Parlamento em reclamação às nomeações de xiitas para os ministérios mais fortes do governo, comandado pelo primeiro-ministro Nouri al-Maliki, um xiita. O bloco Iraqiya, que também inclui alguns políticos xiitas, venceu por estreita margem as eleições parlamentares do ano passado, mas manobras políticas de al-Maliki fizeram com que ele detivesse o cargo de premiê.

As informações são da Associated Press.