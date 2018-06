Iraque pede que EUA bombardeiem áreas insurgentes O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Hoshyar Zebari, afirmou nesta quarta-feira que seu país havia pedido formalmente aos Estados Unidos que as forças norte-americanas bombardeiem as posições do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), que invadiram importantes cidades do norte do país.