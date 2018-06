Iraque: premiê alerta para chegada de armas ao país

A posição oficial do Iraque no conflito sírio é neutra. O governo xiita em Bagdá tem apelado repetidamente para uma solução pacífica para a crise, embora também alertou que uma vitória dos rebeldes poderia desencadear uma guerra sectária no Iraque e no Líbano.

A fronteira entre o Iraque e a Síria passa pelas províncias sunitas do Iraque de Anbar e Nínive. A região abriga diversos conflitos entre guardas da fronteira e contrabandistas e foi importante para membros da Al-Qaeda após a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003.

Neste sábado, homens armados abriram fogo contra um posto de controle do exército ao sul de Bagdá, matando quatro soldados e ferindo outros quatro. Em um ataque contra um posto de controle perto de Muqdadiyah, uma cidade a 95 km ao norte de Bagdá, três soldados foram mortos e um ficou ferido, segundo a polícia.

Na cidade de Tikrit, a 130 quilômetros ao norte da capital iraquiana, homens armados abriram fogo contra um posto de controle do exército, matando dois soldados. Além disso, um carro-bomba explodiu na cidade portuária de Umm Qasr. Neste caso, não houve vítimas. As informações são da Associated Press.