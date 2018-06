Iraque: produção de petróleo é a maior em décadas A produção de petróleo do Iraque atingiu seu maior nível em décadas no mês passado, de acordo com dados publicados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). A produção de petróleo do Iraque subiu 400 mil barris por dia em fevereiro, para 3,4 milhões de barris por dia. O Iraque superou o Irã em produção de petróleo em 2012 e se tornou o segundo maior produtor da commodity da Opep, atrás da Arábia Saudita. Fonte: Dow Jones Newswires.