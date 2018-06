Iraque: rebeldes assumem controle da refinaria de Beiji Líderes tribais do Iraque e forças do governo chegaram a um acordo para retirar pacificamente soldados iraquianos da refinaria de petróleo de Beiji, que está sob controle dos militantes desde o fim de semana. O acordo encerrou duas semanas de conflitos no local e representou uma derrota dos esforços do governo para proteger instalações importantes de petróleo do país.