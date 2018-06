Iraque recupera cidade e prepara ofensiva contra Estado Islâmico Autoridades da segurança do Iraque disseram que as forças do governo e milícias xiitas recuperaram a cidade de Hussiba que foi perdida para militantes do Estado Islâmico ontem, após uma batalha iniciada neste sábado. De acordo com o coronel da polícia do Iraque, Aziz al-Shihawi, as forças aliadas do Iraque mataram vários militantes antes de retirá-los da cidade, que fica cerca de sete quilômetros ao oeste de Ramadi, sob o controle do Estado Islâmico.