Iraque retoma 2 cidades capturadas pelo Estado Islâmico

Policiais de Diyala disseram que as forças iraquianas entraram nas cidades de Saadiya e Jalula na noite de domingo, depois de violentos confrontos com combatentes do Estado Islâmico.

Os combates continuavam em alguns focos de resistência nas proximidades das duas cidades, informaram as fontes. Equipes especializadas desarmavam bombas não detonadas plantadas pelas ruas pelos militantes antes de sua retirada.

Algumas famílias que fugiram da região já voltavam para suas casas. Forças de seguranças curdas, também conhecidas como peshmerga, participaram dos combates contra o Estado Islâmico nas duas cidades. A província de Diyala é etnicamente mista, e abriga árabes e curdos. Jalula tem uma grande comunidade curda.

Todas as fontes falaram em condição de anonimato, porque não têm autorização para falar com meios de comunicação.

Os militantes haviam tomado as cidades de Jalula - 125 quilômetros ao norte de Bagdá - e Saadiya - 95 quilômetros ao norte da capital - em agosto, após ações surpresa que permitiram que o Estado Islâmico capturasse grandes partes do território no norte e no oeste do país. Fonte: Associated Press.