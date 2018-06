Iraque suspende bombardeios em regiões populosas O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, disse, neste sábado, que ordenou ao exército para que interrompesse os bombardeios a áreas populosas detidas por militantes a fim de poupar as vidas de "vítimas inocentes", enquanto as forças armadas lutam para recuperar as cidades tomadas pelo grupo extremista Estado Islâmico neste verão.