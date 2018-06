Iraque tem em 2013 maior número de mortes em anos

Conforme os dados divulgados hoje pela entidade, somente em dezembro foram mortas 759 pessoas, incluindo 661 civis e 98 membros das forças de segurança. A onda de violência no Iraque começou em abril, depois que o governo xiita lançou uma repressão mortal contra um acampamento sunita.

A facção da Al-Qaeda no Iraque aproveitou as crescentes tensões sectárias no país e uma guerra civil na Síria para se reorganizar. O grupo atacou civis, particularmente nas áreas xiitas de Bagdá, com atentados de carro-bomba coordenados e outros ataques fatais. Fonte: Associated Press.