Iraque: 'terroristas' tomaram controle de armas químicas Os representantes do Iraque na Organização das Nações Unidas (ONU) disseram que o grupo extremista islâmico Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) assumiu o controle de um arsenal de 2,5 mil foguetes químicos de gás sarin que foram armazenados juntamente com outras armas químicas.