Iraque: voluntários vão para Ramadi enfrentar rebeldes

Cerca de 2,5 mil voluntários chegaram a Ramadi, 115 quilômetros a oeste da capital, na sexta-feira. A região deve receber os 1,5 mil voluntários remanescentes neste sábado, conforme o general Rasheed Flayeh, comandante de operações na província de Anbar. Eles estão sendo levados de Bagdá para Ramadi de helicóptero.

A grande maioria dos voluntários são xiitas que responderam a uma convocação do principal clérigo xiita do país, o aiatolá Ali al-Sistani, para defender o Iraque dos militantes que tomaram o controle de grande parte do norte e oeste do país ao longo do mês passado. Os rebeldes sunitas são comandados pelo grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), que declarou unilateralmente a criação de um Estado islâmico governado pela lei sharia no território que controla, abrangendo a fronteira entre Iraque e Síria.

Ramadi é a capital de Anbar, uma província majoritariamente sunita e uma das frentes de batalha mais ativas no Iraque. Fonte: Associated Press.