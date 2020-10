Irlanda é o primeiro país da UE a retomar confinamento, mas mantém escolas abertas

DUBLIN - Toda a Irlanda entrará em confinamento a partir da meia-noite de quarta-feira, 21, para enfrentar a pandemia de covid-19. O país é o primeiro da União Europeia a tomar essa medida, anunciou nesta segunda-feira, 19, o primeiro-ministro Micheal Martin.

Todo o país passará para o nível 5 de controle, o mais duro. Pelas regras não serão permitidas visitas nem a residências particulares. As escolas continuarão abertas.

Bares, cafés, restaurantes e pubs só podem oferecer comida para viagem ou entrega. Lojas de varejo essenciais poderão permanecer abertas, mas os demais serviços terão de fechar as portas. Os casos diários no país saíram de 442, em 1.º de outubro, para 1.284 no domingo, uma alta de 190%.

"Pedimos a todos no país para que fiquem em casa", acrescentou Martin. De acordo com o primeiro-ministro, somente as pessoas com empregos essenciais terão autorização para se deslocar para seus trabalhos.

Os irlandeses somente poderão sair de suas casas para fazer exercícios em um raio de 5km ao redor de suas casas. Quem descumprir as regras estará sujeito a multa./AFP