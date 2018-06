Irlanda: empréstimo cai a menor nível em mais de 8 anos

Os números do BC irlandês mostram que os empréstimos às famílias caíram em fevereiro para 106,6 bilhões de euros (US$ 146,6 bilhões), o menor nível em mais de oito anos e meio.

O governo irlandês saiu do programa de resgate de três anos com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI) em dezembro e previa que este ano marcaria a chegada da recuperação econômica, com a retomada das vendas regulares de dívida.

Mas ainda não está claro se a recuperação econômica está a caminho. Dados oficiais de fevereiro mostram que o emprego cresceu no fim de 2013 no maior ritmo desde antes da crise de dívida em 2008, mas outros números mostraram, no início do mês, que a economia contraiu fortemente no quarto trimestre. Em 2013, a economia encolheu 0,3%, após ter crescido em 2011 e 2012.

O Ministério de Finanças e o banco central do país preveem que o Produto Interno Bruto (PIB) irlandês vai crescer cerca de 2% este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.