Irlanda: Pesquisas indicam apoio a tratado fiscal da UE

Os levantamentos divulgados neste domingo são os primeiros desde que a Irlanda anunciou, na semana passada, que vai realizar um referendo para ratificar o pacto que visa a impor novas regras e limites de gastos públicos para países membros da zona do euro. A Irlanda é o único membro entre os 17 da zona do euro que está submetendo o tratado ao voto popular. O país ainda não anunciou a data do referendo. As informações são da Associated Press.