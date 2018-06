Irlanda realiza referendo sobre fechar o Senado Os cidadãos irlandeses começaram a decidir sobre o fechamento do Senado do país, em uma medida para reduzir custos que vem sendo apoiada pelo governo e por muitos parlamentares da oposição. A proposta de emenda constitucional do governo para fechar a Casa, que tem 60 senadores, exige que a maioria dos votantes apoiem o referendo hoje. O resultado deve ser anunciado neste sábado.