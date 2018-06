Irmandade convoca marcha para esta 5ª feira no Cairo A Irmandade Muçulmana, que apoia Mohammed Morsi, o presidente deposto do Egito, convocou para esta quinta-feira uma marcha no Cairo. A convocação foi feita um dia depois de um violento ataque aos manifestantes que estavam acampados na capital do país exigindo a recondução de Morsi ao cargo.