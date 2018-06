Irmandade convoca protesto no Egito

CAIRO - Partidários do presidente deposto do Egito, Mohamed Morsi, convocaram para o dia 4 de novembro manifestações em massa contra seu julgamento, em um sinal de que a crise política do país pode se agravar. Morsi foi acusado de incitar a morte de maifestantes durante protestos contra seu governo em dezembro.

"Acreditamos que os golpistas querem romper o ímpeto do povo e da revoluçã ao julhar Morsi no dia 4", disse a Irmandade em comunicado. "Convocamos o povo livre do Egito e do exterior a fiar ao lado da vontade revolucionária em oposição ao golpe. As atividades devem ser, como sempre foram, com os meios pacíficos,"

Um juiz indiciou Morsi e outros líderes da Irmandade por incitar a morte e a tortura que protestavam em dezembro contra um decreto que ampliou seus poderes. Morsi está em prisão domiciliar desde o golpe. / REUTERS