Irmandade Islâmica funda partido oficial na Líbia A Irmandade Islâmica formou um partido político na Líbia após seis décadas de clandestinidade durante o regime do ditador Muamar Kadafi. O grupo islâmico declarou a formação do Partido da Justiça e Desenvolvimento hoje na falta de leis oficiais para a formação de um partido político no país.