O ministro da Educação Superior, Hossam Eissa, leu o comunicado após longa reunião nesta quarta-feira (25). "O gabinete declarou o grupo Irmandade Muçulmana e sua organização como uma organização terrorista."

Eissa acrescentou que as implicações da declaração passam pela punição daqueles que pertencem ao grupo, ajudam a financiá-lo e promovam as atividades da organização. Fonte: Associated Press.